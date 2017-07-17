В Україні сьогодні без опадів, на сході до +31° (карта)

08:04, 17 липня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 17 липня, в Україні без опадів, на сході до +31°.

Сьогодні В Україні без опадів / mosaicon.hu
Сьогодні в Україні без опадів / mosaicon.hu

На сході без опадів, температура вдень до +31°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +29°.

На заході України в понеділок без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +26°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +24°. У центрі України без опадів, температура вдень до +26°.

Прогноз на 17 липня / УНІАН
Прогноз на 17 липня / УНІАН

За народним прогнозом, 17 липня - день Андрія, а також Марфи. Раніше дивились, чи немає жовтого листя на деревах. Якщо є, то осінь настане рано.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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