В Україні сьогодні без опадів, на сході до +31° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 17 липня, в Україні без опадів, на сході до +31°.
На сході без опадів, температура вдень до +31°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +29°.
На заході України в понеділок без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +26°.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +24°. У центрі України без опадів, температура вдень до +26°.
За народним прогнозом, 17 липня - день Андрія, а також Марфи. Раніше дивились, чи немає жовтого листя на деревах. Якщо є, то осінь настане рано.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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