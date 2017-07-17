Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +24°

08:30, 17 липня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 17 липня у столиці без опадів, вдень до +24°.

Сьогодні В Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com
Сьогодні в Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +24°, ввечері - до +20°. Вітер західний та північно-західний, до 7.4 м/с.

Через негоду в Україні знеструмлено 88 населених пунктів - ДСНС

Сонце в столиці зійшло у 05:05, а зайде о 21:02.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 17 липня, в Україні без опадів, на сході до +31°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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