У результаті повені в Китаї загинули 18 людей

09:38, 17 липня 2017
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Жертвами повеней на північному сході Китаю стали 18 людей, ще 18 вважаються зниклими безвісти.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Потужні зливи накрили центральні і східні райони провінції Цзілінь з 13 по 14 липня. 114,74 тис. осіб були евакуйовані, передає Xinhua з посиланням на місцевий штаб по боротьбі з повенями і засухою.

У Китаї з початку року від стихійних лих постраждали понад 45 млн осіб

У місті Цзілінь на боротьбу з повенями мобілізовано 32,36 тис. осіб. На даний момент там відновили 15 мостів, відновлено роботу 37 комунікаційних базових станцій і 23 трансформаторів.

Нагадаємо, у В'єтнамі не менше 14 людей загинули в результаті повеней, викликаних проливними дощами.

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