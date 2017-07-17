У результаті повені в Китаї загинули 18 людей
Жертвами повеней на північному сході Китаю стали 18 людей, ще 18 вважаються зниклими безвісти.
Потужні зливи накрили центральні і східні райони провінції Цзілінь з 13 по 14 липня. 114,74 тис. осіб були евакуйовані, передає Xinhua з посиланням на місцевий штаб по боротьбі з повенями і засухою.
У Китаї з початку року від стихійних лих постраждали понад 45 млн осіб
У місті Цзілінь на боротьбу з повенями мобілізовано 32,36 тис. осіб. На даний момент там відновили 15 мостів, відновлено роботу 37 комунікаційних базових станцій і 23 трансформаторів.
Нагадаємо, у В'єтнамі не менше 14 людей загинули в результаті повеней, викликаних проливними дощами.
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