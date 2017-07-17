У Канаді через лісові пожежі евакуювали 37 тисяч осіб

У канадській провінції Британська Колумбія через масштабні лісові пожежі евакуювали 37 тисяч осіб.

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У провінції зафіксували 162 вогнища загоряння. За словами місцевої влади, вони роблять все, що в їхніх силах, проте найгірше може бути попереду, передає CTV News.

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На думку деяких спостерігачів, масштаб пожеж буде найбільшим в історії регіону.

Крім того, очікується, що через вітер і посуху кількість евакуйованих людей буде зростати.

Нагадаємо, близько 400 людей евакуювали в іспанській провінції Уельва через лісову пожежу.