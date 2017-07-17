У результаті снігопаду в Чилі загинула людина (відео)
Одна людина загинула, двоє постраждали через снігопад, що накрив столицю Чилі Сантьяго.
Через негоду 215 тис. споживачів залишилися без електрики, передає ТАСС з посиланням на національне управління з надзвичайних ситуацій Чилі.
У гірських районах США випав сніг (фото)
Жертвою снігопаду став охоронець лікарні, який підсковзнувся біля входу в будівлю і при падінні вдарився головою. Дві жінки постраждали від удару струмом, на даний момент їхнім життям нічого не загрожує.
Також через снігу заблоковані кілька доріг
У Сантьяго липень є найхолоднішим місяцем. Востаннє сильний снігопад був у місті в 2007 році.
Нагадаємо, у Мурманській області (РФ) в червні температура повітря опустилася до плюс одного градуса і випав сніг.
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