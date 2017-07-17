Погода на тиждень: в Україні буде тепло і майже без опадів (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, в Україні цього тижня очікується тепла погода, у суботу і неділю в західних областях пройдуть дощі.

Цього тижня в Україні буде тепло / 7-themes.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні без опадів. Найтепліше буде на півдні та сході - до +29°. На півночі стовпчик термометра підніметься до +25°, в центрі до +24°. На заході обіцяють +24°.

Прогноз на 17 липня / УНІАН

У вівторок, 18 липня, в Україні хмарно з проясненнями. Вдень на півдні та сході до +29°, в інших регіонах України +23°...+25°.

Прогноз на 18 липня / УНІАН

У середу, 19 липня, практично без опадів, дощ очікується лише в Криму. Вдень на півдні до +31°.

Прогноз на 19 липня / УНІАН

У четвер в Україні буде сонячно. Вночі по країні +13°...+17°, вдень на півдні та сході до +30°.

Прогноз на 20 липня / УНІАН

У п'ятницю без опадів. На заході спека до +33°, в інших регіонах +28°...+31°.

Прогноз на 21 липня / УНІАН

22 і 23 липня на заході пройдуть дощі з грозами. У суботу вночі найпрохолодніше буде у Львівській і Чернігівській областях - до +15°, на решті території +16°...+19°. Вдень температура по країні +27°...+32°. У неділю вночі на заході до +13°, вдень в Україні +27°...+33°.

Прогноз на 22 липня / УНІАН

Прогноз на 23 липня / УНІАН

Народний прогноз

17 липня - день Андрія, а також Марфи. Раніше дивились, чи немає жовтого листя на деревах. Якщо є, то осінь настане рано. 18 липня — преподобного Афанасія. Якщо в день Афанасія жовті хмари - на дощ.

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19 липня - день Сисоя, а також Єремія. Вважалося, що в цей день корисно походити по землі босоніж.

20 липня — Євдокії. Йдуть дощі - псується сіно. 21 липня — Прокопа, великомученика. Якщо чорниця в лісі стигла — то наспіло й жито, буде багатий урожай.

22 липня - день Панкрата і Кирила. Якщо ластівки літають низько над землею - буде дощ. 23 липня - день Антонія-рясочника. Якщо на Антонія глухий грім - до дощу, гучний - до зливи.

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