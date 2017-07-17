Погода на тиждень: в Україні буде тепло і майже без опадів (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, в Україні цього тижня очікується тепла погода, у суботу і неділю в західних областях пройдуть дощі.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні без опадів. Найтепліше буде на півдні та сході - до +29°. На півночі стовпчик термометра підніметься до +25°, в центрі до +24°. На заході обіцяють +24°.
У вівторок, 18 липня, в Україні хмарно з проясненнями. Вдень на півдні та сході до +29°, в інших регіонах України +23°...+25°.
У середу, 19 липня, практично без опадів, дощ очікується лише в Криму. Вдень на півдні до +31°.
У четвер в Україні буде сонячно. Вночі по країні +13°...+17°, вдень на півдні та сході до +30°.
У п'ятницю без опадів. На заході спека до +33°, в інших регіонах +28°...+31°.
22 і 23 липня на заході пройдуть дощі з грозами. У суботу вночі найпрохолодніше буде у Львівській і Чернігівській областях - до +15°, на решті території +16°...+19°. Вдень температура по країні +27°...+32°. У неділю вночі на заході до +13°, вдень в Україні +27°...+33°.
Народний прогноз
17 липня - день Андрія, а також Марфи. Раніше дивились, чи немає жовтого листя на деревах. Якщо є, то осінь настане рано. 18 липня — преподобного Афанасія. Якщо в день Афанасія жовті хмари - на дощ.
Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +24°
19 липня - день Сисоя, а також Єремія. Вважалося, що в цей день корисно походити по землі босоніж.
20 липня — Євдокії. Йдуть дощі - псується сіно. 21 липня — Прокопа, великомученика. Якщо чорниця в лісі стигла — то наспіло й жито, буде багатий урожай.
22 липня - день Панкрата і Кирила. Якщо ластівки літають низько над землею - буде дощ. 23 липня - день Антонія-рясочника. Якщо на Антонія глухий грім - до дощу, гучний - до зливи.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+21°... +11°
-
Дніпро+24°... +14°
-
Донецьк+26°... +15°
-
Житомир+22°... +12°
-
Запоріжжя+26°... +16°
-
Івано-Франківськ+19°... +9°
-
Київ+23°... +13°
-
Кіровоград+23°... +12°
-
Луганськ+28°... +16°
-
Луцьк+20°... +10°
-
Львів+19°... +9°
-
Миколаїв+26°... +14°
-
Одеса+26°... +15°
-
Полтава+22°... +12°
-
Рівне+20°... +10°
-
Сімферополь+27°... +16°
-
Суми+21°... +11°
-
Тернопіль+18°... +9°
-
Харків+23°... +13°
-
Херсон+26°... +15°
-
Хмельницький+20°... +9°
-
Черкаси+22°... +13°
-
Чернігів+22°... +11°
-
Чернівці+22°... +11°