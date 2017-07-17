Липнева "зима": на Закарпатті випав дощ з мокрим снігом та градом (фото)

Найбільше дісталося Воловецькому району. Відповідні фото публікують очевидці у Fаcebook.

На Закарпатті випав дощ з мокрим снігом / фото Facebook @Наташка

На минулих вихідних в окремих районах Закарпатської області випав дощ з мокрим снігом та градом. Після негоди землю покрило тонким шаром кульок граду, які дуже нагадують сніг, пише 24 канал.

Найбільше дісталося Воловецькому району. Відповідні фото публікують очевидці у Fаcebook.

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"Наша сьогоднішня "негода-непогода! Коли ще діти можуть пограти в сніжки як не в липні?", – дивуються користувачі.

Як повідомлялося раніше, спекотне літо на Закарпатті змінилося на прохолодне. Зокрема, на вихідних вночі температура різко впала до +7 ... + 9 градусів, що є аномальним явищем для липня.