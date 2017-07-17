У Португалії розбився вертоліт, який гасив лісові пожежі

Вертоліт, який брав участь в гасінні лісових пожеж на півночі Португалії, розбився.

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Пілот залишився живим, передає Xinhua з посиланням на місцеве агентство Lusa News Agency.

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Інформацію підтвердив керівник рятувальної операції в районі Віла-Реал в 400 км на північний схід від Лісабона Альваро Рібієро. Вертоліт розбився, коли забирав воду, перед тим, як відправитися в район гасіння пожежі.

У гасінні лісових пожеж в Португалії задіяні 150 пожежників і 40 транспортних засобів.

Нагадаємо, в канадській провінції Британська Колумбія-за масштабних лісових пожеж евакуювали 37 тисяч осіб.