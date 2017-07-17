Дев'ять осіб стали жертвами повені в Арізоні
В американському штаті Арізона не менше дев'яти осіб загинули в результаті повені.
15 липня в другій половині дня в долині раптово сталася повінь, стрімкий потік забрав 14 осіб, які купалися у водоймі, передає Xinhua з посиланням на місцеві ЗМІ.
Жертвами повені у В'єтнамі стали 14 осіб
На даний момент вдалося виявити тіла дев'яти осіб, серед них була дворічна дівчинка.
Врятувати вдалося чотирьох людей. Поки не відомо, скільки людей знаходилося в долині, коли почалася повінь. Зараз рятувальники проводять пошуки зниклого, однак імовірність його врятувати невелика.
Нагадаємо, жертвами повеней на північному сході Китаю стали 18 людей, ще 18 вважаються зниклими безвісти.
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