Дев'ять осіб стали жертвами повені в Арізоні

14:32, 17 липня 2017
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В американському штаті Арізона не менше дев'яти осіб загинули в результаті повені.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

15 липня в другій половині дня в долині раптово сталася повінь, стрімкий потік забрав 14 осіб, які купалися у водоймі, передає Xinhua з посиланням на місцеві ЗМІ.

Жертвами повені у В'єтнамі стали 14 осіб

На даний момент вдалося виявити тіла дев'яти осіб, серед них була дворічна дівчинка.

Врятувати вдалося чотирьох людей. Поки не відомо, скільки людей знаходилося в долині, коли почалася повінь. Зараз рятувальники проводять пошуки зниклого, однак імовірність його врятувати невелика.

Нагадаємо, жертвами повеней на північному сході Китаю стали 18 людей, ще 18 вважаються зниклими безвісти.

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