Число жертв повені в Японії зросло до 34 осіб

15:44, 17 липня 2017
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34 людини загинули в результаті повені на південно-західному острові Кюсю в Японії.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Медики підтвердили загибель ще двох осіб. Таким чином, загальне число жертв стихії зросло до 34 осіб, передає "РИА Новости".

У Китаї через сильні дощі загинули 8 людей, ще одна зникла безвісти

Семеро людей вважаються зниклими безвісти. На їхні пошуки відправлені більше двох тисяч співробітників сил самооборони, поліції і пожежної охорони. Досі для майже 2,2 тисячі осіб зберігається рекомендація про евакуацію.

Раніше на острові Кюсю через тривалі зливові дощів сталися численні повені та зсуви. Зруйновані будинки, дороги, залізничні мости.

Нагадаємо, в американському штаті Арізона не менше дев'яти осіб загинули в результаті повені.

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