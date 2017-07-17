Завтра в Україні буде тепло і без опадів (відеопрогноз)

16:30, 17 липня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 18 липня, в Україні без опадів, у всіх регіонах буде тепло.

В Украине завтра без осадков / 7-themes.com
В Україні завтра без опадів / 7-themes.com

На сході без опадів, температура вдень до +29°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +29°.

Погода на тиждень: в Україні буде тепло і майже без опадів (карта)

На заході України у вівторок практично без опадів. Вдень до +25°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +25°. У центрі України без опадів, температура вдень до +27°.

За народним прогнозом, 18 липня — преподобного Афанасія. Якщо в день Афанасія  жовті хмари - на дощ.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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