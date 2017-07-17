У Києві завтра без опадів, вдень до +25°

Згідно з даними Погода УНІАН, 18 липня в столиці без опадів, вдень до +25°.

У Києві завтра без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +21°. Вітер мінливий, до 3.0 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 05:06, а зайде о 21:01.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 18 липня, в Україні без опадів, у всіх регіонах буде тепло.

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