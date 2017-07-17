У Києві завтра без опадів, вдень до +25°

17:00, 17 липня 2017
1118
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 18 липня в столиці без опадів, вдень до +25°.

У Києві завтра без опадів / holy-mozart.livejournal.com
У Києві завтра без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +21°. Вітер мінливий, до 3.0 м/с.

Погода на тиждень: в Україні буде тепло і майже без опадів (карта)

Сонце в столиці зійде у 05:06, а зайде о 21:01.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 18 липня, в Україні без опадів, у всіх регіонах буде тепло.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра на заході України дощі з грозами, на сході температура до +33° (відеопрогноз) Завтра на заході України дощі з грозами, на сході температура до +33° (відеопрогноз)
На півдні Китаю від повеней постраждали понад 40 тисяч осіб На півдні Китаю від повеней постраждали понад 40 тисяч осіб
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, на вихідних місцями похолодає (карта) Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, на вихідних місцями похолодає (карта)
Повінь в Індії: дороги перетворилися на річки, є загиблі (фото) Повінь в Індії: дороги перетворилися на річки, є загиблі (фото)
В Києві сьогодні сонячно, температура до +23° В Києві сьогодні сонячно, температура до +23°
В Україні сьогодні потеплішає, на заході дощі, температура до +27° (карта) В Україні сьогодні потеплішає, на заході дощі, температура до +27° (карта)
Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема) Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
70 %
752 мм
4.1 м/с
2 %
Стрічка новин