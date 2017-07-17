Синоптик розповіла, коли в Україні запанує справжня літня спека

Наприкінці тижня на всій території України очікується спекотна погода, до цього пануватиме липневе тепло до +28°.

До кінця тижня в Україні запанує справжня спека / rachelpiersigphotography.com

Впродовж тижня температура поступово підніматиметься вгору - у кінці тижня українців чекає справжня літня спека. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

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За її словами, до цього в Україні пануватиме ідеальний температурний режим. Крім того, атмосферний фронт, що витягнувся з Балтії, завтра, 18 липня, може трохи принести дощів у Західну Україну.

Як повідомляла Погода УНІАН, в Україні цього тижня очікується тепла погода, у суботу і неділю в західних областях пройдуть дощі.