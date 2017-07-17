На захід України суне атмосферний фронт - очікуються дощі з грозою (карта)

Дощі з грозами можуть накрити захід України через просування туди атмосферного фронту з Балтії.

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Атмосферний фронт, що витягнувся з Балтії, завтра, 18 липня, може трохи принести дощів у Західну Україну. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

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"Учора він ще був якимось таким невинним, проте сьогодні хмарки скупчилися й завтра готові полити мешканців та туристів чи ділових людей, а то й просто веселих ледарів дощиком з грозою", - йдеться у її прогнозі.

Решта областей України у вівторок - без дощу, без грози, із сонцем, додала синоптик. У Києві завтра - чудова липнева погода, без опадів, малохмарно.

facebook.com/tala.didenko

Як повідомляла раніше Наталка Діденко, наприкінці тижня на всій території України очікується справжня літня спека, до цього пануватиме липневе тепло до +28°.