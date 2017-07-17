У Чорногорії евакуюють туристів з двох районів через лісові пожежі

Вогнем охоплені два райони в центрі країни.

Ілюстрація / REUTERS

У Чорногорії відбувається евакуація туристів з двох центральних районів країни через лісові пожежі. Про це йдеться у повідомленні департаменту консульської служби міністерства закордонних справ України у Twitter.

Читайте також Каліфорнію охопили лісові пожежі (відео)

"Лісові пожежі в Чорногорії, вогнем охоплені два райони в центрі країни. Триває евакуація туристів", - повідомили українські дипломати.

Як відомо, на Херсонщині горить понад 9,5 гектарів лісу.