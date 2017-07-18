В Україні сьогодні без опадів, на півдні та сході до +29° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 18 липня в Україні без опадів, на півдні та сході до +29°.

Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +29°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +29°.

На заході України у вівторок без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +26°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +25°. У центрі України без опадів, температура вдень до +27°.

Прогноз на 18 липня / УНІАН

За народним прогнозом, 18 липня — преподобного Афанасія. Якщо в день Афанасія як мідь жовті хмари - на дощ.

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