В Україні сьогодні без опадів, на півдні та сході до +29° (карта)

08:04, 18 липня 2017
817
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 18 липня в Україні без опадів, на півдні та сході до +29°.

Сьогодні В Україні без опадів / УНІАН
Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +29°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +29°.

На заході України у вівторок без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +26°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +25°. У центрі України без опадів, температура вдень до +27°.

Прогноз на 18 липня / УНІАН
Прогноз на 18 липня / УНІАН

За народним прогнозом, 18 липня — преподобного Афанасія. Якщо в день Афанасія як мідь жовті хмари - на дощ.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра на заході України дощі з грозами, на сході температура до +33° (відеопрогноз) Завтра на заході України дощі з грозами, на сході температура до +33° (відеопрогноз)
На півдні Китаю від повеней постраждали понад 40 тисяч осіб На півдні Китаю від повеней постраждали понад 40 тисяч осіб
У Таїланді в печері зникла футбольна команда (відео) У Таїланді в печері зникла футбольна команда (відео)
Смертоносні повені в Китаї і В'єтнамі: є загиблі, під воду пішла школа (відео) Смертоносні повені в Китаї і В'єтнамі: є загиблі, під воду пішла школа (відео)
Знесені дахи і повалені дерева: у російському Барнаулі пройшов ураган (фото) Знесені дахи і повалені дерева: у російському Барнаулі пройшов ураган (фото)
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
В Києві сьогодні сонячно, температура до +23° В Києві сьогодні сонячно, температура до +23°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
70 %
752 мм
4.1 м/с
2 %
Стрічка новин