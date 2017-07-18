У Києві сьогодні до +25°, без опадів

08:30, 18 липня 2017
810
0

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 18 липня в столиці без опадів, вдень до +25°.

Сьогодні В Києві без опадів / tov-tob.livejournal.com
Сьогодні в Києві без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +22°. Вітер західний та північно-західний, до 7.4 м/с.

Погода на тиждень: в Україні буде тепло і майже без опадів (карта)

Сонце в столиці зійшло у 05:06, а зайде о 21:01.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня в Україні без опадів, на півдні та сході до +29°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра сонячно, температура до +24° У Києві завтра сонячно, температура до +24°
Біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 5,5 Біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 5,5
У Таїланді в печері зникла футбольна команда (відео) У Таїланді в печері зникла футбольна команда (відео)
Смертоносні повені в Китаї і В'єтнамі: є загиблі, під воду пішла школа (відео) Смертоносні повені в Китаї і В'єтнамі: є загиблі, під воду пішла школа (відео)
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, на вихідних місцями похолодає (карта) Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, на вихідних місцями похолодає (карта)
В Києві сьогодні сонячно, температура до +23° В Києві сьогодні сонячно, температура до +23°
Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема) Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
70 %
752 мм
4.1 м/с
2 %
Стрічка новин