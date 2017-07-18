У Києві сьогодні до +25°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 18 липня в столиці без опадів, вдень до +25°.

Сьогодні в Києві без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +22°. Вітер західний та північно-західний, до 7.4 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:06, а зайде о 21:01.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня в Україні без опадів, на півдні та сході до +29°.

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