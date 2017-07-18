У понеділок, 17 липня, на території Новокаховського лісництва виникла пожежа лісових насаджень на площі 2 га.

На Херсонщині горіло 19,5 га лісу / ДСНС

До вечора площа пожежі збільшилася до 19,5 га, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Авіацією ДСНС України була здійснена повітряна розвідка та виконано 8 скидів води (31 т) в місцях інтенсивного горіння.

Пожежа була локалізована о 17:20. На місці події працює оперативна група ГУ ДСНС у Херсонській області.

Нагадаємо, у Чорногорії проходить евакуація туристів з двох центральних районів країни через лісові пожежі.