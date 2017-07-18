Біля берегів Алеутських островів стався потужний землетрус

У районі Алеутських островів стався землетрус магнітудою 7,0.

В районі Алеутських островів стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Жителів села Нікольське на острові Берінга попередили про загрозу цунамі після землетрусу. Пізніше загроза цунамі була знята, передає ТАСС.

Читайте також В Індонезії стався землетрус

"Землетрус магнітудою 7,0 стався в районі Алеутської гряди. Глибина вогнища склала 30 км під морським дном. Епіцентр розташовувався в 290 км від острова Беринга Алеутського району Камчатки, у 750 км від Петропавловська-Камчатського. Оголошена загроза цунамі", - повідомив представник Камчатського філії Геофізичної служби РАН.

Відзначається, що поштовхи відчувалися в Петропавловську-Камчатському і деяких населених пунктах Алеутського і Усть-Камчатського районів.

Шкоди землетрус не завдав.

Нагадаємо, 12 липня біля берегів Північної Кореї стався землетрус магнітудою 5,9.