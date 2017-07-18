Наслідки руйнівних лісових пожеж у Канаді (фоторепортаж)

10:55, 18 липня 2017
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У канадській провінції Британська Колумбія через масштабні лісові пожежі евакуювали 37 тисяч осіб.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

У провінції зафіксували понад 160 вогнищ загоряння. Очікується, що масштаб пожеж буде найбільшим в історії регіону.

Каліфорнію охопили лісові пожежі (відео)

Крім того, не виключено, що через вітер і суху погоду число евакуйованих людей буде зростати.

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