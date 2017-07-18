У результаті повені в Афганістані загинули 17 осіб

В афганській провінції Кабул 17 людей стали жертвами повені, викликаної проливними дощами.

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Ще шестеро людей зникли безвісти в різних районах країни, передає pajhwok.com.

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За словами глави округу Саробі Мохаммада Фахіма Мусазаї, людям завдано значної шкоди, повінь пошкодила їхні будинки, і затопила посіви. 17 липня регіон відвідала делегація з Кабула і виділила грошову допомогу постраждалим.

Як повідомив один з місцевих жителів, стихія зруйнувала більше 10 будинків.

Нагадаємо, 34 людини загинули в результаті повені на південно-західному острові Кюсю в Японії.