У результаті повені в Афганістані загинули 17 осіб

11:47, 18 липня 2017
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В афганській провінції Кабул 17 людей стали жертвами повені, викликаної проливними дощами.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Ще шестеро людей зникли безвісти в різних районах країни, передає pajhwok.com.

Дев'ять осіб стали жертвами повені в Арізоні

За словами глави округу Саробі Мохаммада Фахіма Мусазаї, людям завдано значної шкоди, повінь пошкодила їхні будинки, і затопила посіви. 17 липня регіон відвідала делегація з Кабула і виділила грошову допомогу постраждалим.

Як повідомив один з місцевих жителів, стихія зруйнувала більше 10 будинків.

Нагадаємо, 34 людини загинули в результаті повені на південно-західному острові Кюсю в Японії.

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