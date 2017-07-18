Хорватію охопили лісові пожежі (відео)
Вздовж узбережжя Адріатичного моря на півдні Хорватії з 16 липня почали поширюватися лісові пожежі.
Зараз вогонь підібрався до другого найбільшого міста Хорватії Спліта, передає Xinhua з посиланням на місцеве агентство Хіна.
На Херсонщині горіло 19,5 га лісу
Пожежа підступає до східного передмістя Спліта, вогонь охопив площу протяжністю 20 км і шириною кілька км. Деякі будинки були спалені, виникли проблеми з водо- та електропостачанням, частину доріг перекрито.
З вогнем борються сотні пожежників і волонтерів. До району пожежі направлено 50 пожежних машин і 250 співробітників пожежної служби. Крім того, армія Хорватії задіяла сотні військовослужбовців і кілька літаків для надання допомоги.
Причини пожежі поки не встановлені, інформації про потерпілих не надходило.
Нагадаємо, вертоліт, який брав участь в гасінні лісових пожеж на півночі Португалії, розбився.
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