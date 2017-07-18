В Аргентині вдарили рекордні морози

13:25, 18 липня 2017
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17 липня в аргентинському місті Сан-Карлос-де-Барілоче температура повітря опустилася до -25,4°

Снігопад в Аргентині / twitter.com @juanmvila
Снігопад в Аргентині / twitter.com @juanmvila

Це стало абсолютним рекордом для регіону. Відчувалася температура як 29 градусів нижче нуля, передає "РИА Новости" з посиланням на метеорологічну службу Аргентини.

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У місто прийшла так звана "Буря століття", яка принесла сильні снігопади. У регіоні порушена робота аеропорту, близько 25 тисяч людей залишилися без електроенергії. Місцями висота заметів сягала 50 см.

Попередній рекорд у Сан-Карлос-де-Барілоче був встановлений у 1963 році, тоді температура впала до -21,1°.

Нагадаємо, одна людина загинула, двоє постраждали через снігопад, який накрив столицю Чилі Сантьяго.

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