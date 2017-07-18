У Перу стався землетрус магнітудою 6,4

14:36, 18 липня 2017
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У вівторок, 18 липня, у Перу стався землетрус магнітудою 6,4.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це повідомляє Геологічна служба США.

В Індонезії стався землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 98 км на північний захід від міста Камана. Осередок землетрусу залягав на глибині 44 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у районі Алеутських островов18 липня стався землетрус магнітудою 7,0. Жителів села Нікольське на острові Берінга попередили про загрозу цунамі після землетрусу. Пізніше загроза цунамі була знята.

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