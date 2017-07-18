На сході Казахстану пронеслася піщана буря (відео)

У понеділок, 17 липня, на сході Казахстану пройшла піщана буря.

Буря в Казахстані / tengrinews.kz

Сильний вітер зірвав покрівлі 35 об'єктів. До їх числа входять будівлі житлового приміщення, господарських споруд, об'єкти охорони здоров'я, освіти, культури, повідомляє прес-служба Департаменту з надзвичайних ситуацій Східно-Казахстанської області Республіки Казахстан.

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Наслідки урагану усувають в Уланському, Жарминському і Глубоковському районах, а також в Усть-Каменогорську. До міської лікарні звернулися п'ятеро постраждалих, двох вже відпустили додому.

Відзначається, що пориви вітру сягали 20 м/с.

Нагадаємо, у результаті бурі та лісової пожежі, що сталися в різних районах Західно-Капської провінції ПАР, принаймні дев'ять людей загинули і кілька отримали поранення.