Злива затопила метро Стамбула (відео)

15:48, 18 липня 2017
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Сильний дощ призвів до повеней у Стамбулі (Туреччина).

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Злива затопила автомобільні дороги і кілька станцій метро, що паралізувало рух у місті, повідомляє Hurriyet.

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Зокрема, затопленою виявилася лінія метро, яка йде від міжнародного аеропорту імені Ататюрка, а також підводний автодорожній тунель Євразія.

Крім того, постраждали багато будівель. Вода знесла дерева і стовпи. Також у Стамбулі відбулося кілька незначних ДТП.

Міністр транспорту Туреччини Ахмет Арслан назвав ситуацію "стихійним лихом".

Нагадаємо, в афганській провінції Кабул 17 людей стали жертвами повені, викликаної проливними дощами.

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