Злива затопила метро Стамбула (відео)
Сильний дощ призвів до повеней у Стамбулі (Туреччина).
Злива затопила автомобільні дороги і кілька станцій метро, що паралізувало рух у місті, повідомляє Hurriyet.
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Зокрема, затопленою виявилася лінія метро, яка йде від міжнародного аеропорту імені Ататюрка, а також підводний автодорожній тунель Євразія.
Крім того, постраждали багато будівель. Вода знесла дерева і стовпи. Також у Стамбулі відбулося кілька незначних ДТП.
Міністр транспорту Туреччини Ахмет Арслан назвав ситуацію "стихійним лихом".
MORE — Istanbul's M1A Yenikapı - Atatürk Airport metro line partially suspended due to flooding in several stationshttps://t.co/2nPVdi22pZ pic.twitter.com/mfAX1Wy8I5— DAILY SABAH (@DailySabah) July 18, 2017
Нагадаємо, в афганській провінції Кабул 17 людей стали жертвами повені, викликаної проливними дощами.
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