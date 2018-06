Злива затопила метро Стамбула (відео)

Злива затопила автомобільні дороги і кілька станцій метро, що паралізувало рух у місті, повідомляє Hurriyet.

Зокрема, затопленою виявилася лінія метро, яка йде від міжнародного аеропорту імені Ататюрка, а також підводний автодорожній тунель Євразія.

Крім того, постраждали багато будівель. Вода знесла дерева і стовпи. Також у Стамбулі відбулося кілька незначних ДТП.

Міністр транспорту Туреччини Ахмет Арслан назвав ситуацію "стихійним лихом".

MORE — Istanbul's M1A Yenikapı - Atatürk Airport metro line partially suspended due to flooding in several stationshttps://t.co/2nPVdi22pZ pic.twitter.com/mfAX1Wy8I5