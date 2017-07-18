Завтра в Україні буде спекотно і майже без опадів (відеопрогноз)

16:30, 18 липня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 19 липня в Україні практично без опадів, у всіх регіонах буде тепло.

В Україні завтра буде тепло / galleryua.com, viktort
В Україні завтра буде тепло / galleryua.com, viktort

На сході без опадів, температура вдень до +27°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність, у Криму можливий дощ. Температура до +31°.

На Херсонщині горіло 19,5 га лісу

На заході України в середу практично без опадів. Вдень до +29°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +26°. У центрі України без опадів, температура вдень до +28°.

За народним прогнозом, 19 липня - день Сисоя, а такок Єремія. Вважалося, що в цей день корисно походити по землі босоніж.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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