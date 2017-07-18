У Києві завтра без опадів, вдень до +26°

17:00, 18 липня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 19 липня, у столиці без опадів, вдень до +26°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +21°. Вітер східний та північно-східний, до 2.2 м/с.

На Херсонщині горіло 19,5 га лісу

Сонце в столиці зійде у 05:07, а зайде в 21:00.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня в Україні практично без опадів, у всіх регіонах буде тепло.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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