Синоптики дали прогноз на серпень: від спекотного початку до передосінньої прохолоди

За довгостроковими прогнозами погоди на серпень 2017 року, перші числа місяця будуть спекотними, на території нашої країни повітря прогріється до +30...+33º.

Початок серпня в Україні буде спекотним / фото lookbio.ru

Проте у середині місяця очікується незначне похолодання до +23...+-26°. Традиційно найбільше опадів випаде на заході країни, що характерно для цієї кліматичної зони, передає Meteoprog.

У другій декаді місяця погода потішить українців помірною температурою в межах +25...+28º. Кінець місяця очікується досить прохолодним до +23º.

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Зазначається, що середня місячна температура серпня в Україні становить 17-20°, у південних і південно-східних областях 21-23°, в Карпатах 11-16°. Абсолютний максимум температури досягає 34-35°, у гірських районах 26-34°. У кінці місяця на поверхні ґрунту можливі заморозки.

Середня місячна кількість опадів на півдні країни 25-60 мм, на решті території 35-80 мм, в Карпатах і Прикарпатті 80-145 мм.

Раніше заступник начальника Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко прогнозував, що серпень буде прохолодним, з опадами нижче норми. Звідси і регулярні температурні "гойдалки": після дощу буде холоднішати ночами до 12-15°, а вдень середньодобова температура буде 18-24°.