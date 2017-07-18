Синоптики дали прогноз на серпень: від спекотного початку до передосінньої прохолоди
За довгостроковими прогнозами погоди на серпень 2017 року, перші числа місяця будуть спекотними, на території нашої країни повітря прогріється до +30...+33º.
Проте у середині місяця очікується незначне похолодання до +23...+-26°. Традиційно найбільше опадів випаде на заході країни, що характерно для цієї кліматичної зони, передає Meteoprog.
У другій декаді місяця погода потішить українців помірною температурою в межах +25...+28º. Кінець місяця очікується досить прохолодним до +23º.
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Зазначається, що середня місячна температура серпня в Україні становить 17-20°, у південних і південно-східних областях 21-23°, в Карпатах 11-16°. Абсолютний максимум температури досягає 34-35°, у гірських районах 26-34°. У кінці місяця на поверхні ґрунту можливі заморозки.
Середня місячна кількість опадів на півдні країни 25-60 мм, на решті території 35-80 мм, в Карпатах і Прикарпатті 80-145 мм.
Раніше заступник начальника Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко прогнозував, що серпень буде прохолодним, з опадами нижче норми. Звідси і регулярні температурні "гойдалки": після дощу буде холоднішати ночами до 12-15°, а вдень середньодобова температура буде 18-24°.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +16°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+28°... +17°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+24°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+25°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +18°