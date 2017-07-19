В Аргентині через морози загинули чотири людини

Липень є найхолоднішим місяцем в Аргентині, проте цього року в багатьох регіонах були зареєстровані аномальні морози.

Ілюстрація, Буенос-Айрес / REUTERS

Щонайменше чотири людини загинули через холодний фронт, яка накрив практично всю територію Аргентини. Про це повідомила у вівторок газета La Nación, передає ТАСС.

За її даними, дві людини померли, заснувши на вулиці, в провінції Неукен на півдні країни, де температура повітря становить близько -20. Ще одна жінка померла в провінції Місьйонес на північному сході республіці, де стовпчик термометра опустився до -5. Жертвою холодів також став житель міста Рафаела в провінції Санта-Фе, що входить в центральний регіон Аргентини. Він був знайдений в своєму будинку, де температура повітря не перевищувала 1 градус.

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Ще дві людини загинули від отруєння чадним газом, намагаючись зігрітися, в містах Кордова (провінція Кордова, центр) і Ла-Плата (провінція Буенос-Айрес). За даними газети, одна людина також став жертвою холодів у місті Мар-дель-Плата (провінція Буенос-Айрес), розташованому на узбережжі Атлантичного океану. Однак, як повідомила місцева поліція, розтин показав, що у нього не було виявлено ознак переохолодження.

Липень є найхолоднішим місяцем в Аргентині, проте в цьому році у багатьох регіонах були зареєстровані аномальні морози. У головному гірськолижному курорті країни - місті Сан-Карлос-де-Барілоче, в неділю була зафіксована найнижча температура за всю історію спостережень - 25,4 градуси нижче нуля. В аргентинській столиці, де середня температура повітря в липні становить 11 градусів, стовпчики термометра опустилися до 0,5 градуса.

На низку регіонів на заході країни обрушилися сильні снігопади, які порушили роботу аеропортів.