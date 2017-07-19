В Україні сьогодні буде спекотно і без опадів (карта)

08:05, 19 липня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 19 липня в Україні практично без опадів, на півдні до +31°.

В Україні сьогодні буде спекотно / rachelpiersigphotography.com
В Україні сьогодні буде спекотно / rachelpiersigphotography.com

На сході без опадів, температура вдень до +27°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність, в Криму пройде дощ. Температура до +31°.

На заході України в середу практично без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +29°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +26°. У центрі України без опадів, температура вдень до +28°.

Прогноз на 19 липня / УНІАН
Прогноз на 19 липня / УНІАН

За народним прогнозом, 19 липня - день Сисоя, а такок Єремія. Вважалося, що в цей день корисно походити по землі босоніж.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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