У Києві сьогодні до +26°, без опадів

08:30, 19 липня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 19 липня у столиці без опадів, вдень до +26°.

У Києві сьогодні буде тепло / tov-tob.livejournal.com
У Києві сьогодні буде тепло / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +22°. Вітер мінливий, до 2.8 м/с.

На Херсонщині горіло 19,5 га лісу

Сонце в столиці зійшло у 05:07, а зайде в 21:00.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 19 липня в Україні практично без опадів, на півдні до +31°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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