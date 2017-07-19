У Києві сьогодні до +26°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 19 липня у столиці без опадів, вдень до +26°.

У Києві сьогодні буде тепло / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +22°. Вітер мінливий, до 2.8 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:07, а зайде в 21:00.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 19 липня в Україні практично без опадів, на півдні до +31°.

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