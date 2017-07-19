Минулого тижня в Японії через спеку загинули шестеро людей.

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З ознаками теплового удару до лікарень доставили понад 7600 осіб, передає ТАСС з посиланням на головне пожежне управління країни.

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Порівняно з позаминулим тижнем кількість госпіталізованих зросла майже вдвічі. Приблизно в половині випадків мова йде про осіб старше 65 років.

Місцева влада закликає людей пити якомога більше рідини, носити головні убори і не проводити багато часу під сонцем.

Загалом цього року в Японії через спеку загинули 17 осіб.

Нагадаємо, у районі футбольного поля в мексиканському штаті Мічоакан земля розжарилася до 250°, з тріщин йшов пар.