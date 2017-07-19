У Казахстані помер потерпілий під час урагану пенсіонер

10:31, 19 липня 2017
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Жертвою потужного урагану в Усть-Каменогорську (Казахстан) стала одна людина.

Буря в Казахстані / tengrinews.kz
Буря в Казахстані / tengrinews.kz

Врятувати пенсіонера, який отримав чисельні травми при падінні профлиста з даху, не вдалося, передає YK-news.kz.

На сході Казахстану пронеслася піщана буря (відео)

82-річний чоловік перебував на вулиці, коли піднявся шквальний вітер. Профлист, який злетів з даху, вдарив пенсіонера, завдавши йому тяжких травм, він потрапив до реанімації.

У Першій міській лікарні повідомили, що незважаючи на всі зусилля лікарів, чоловіка врятувати не вдалось.

Нагадаємо, у понеділок, 17 липня, на сході Казахстану пройшла піщана буря.

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