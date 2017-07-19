Семеро людей загинули в Аргентині через морози
Семеро людей стали жертвами сильних морозів в Аргентині.
Двоє літніх людей загинули 18 липня від переохолодження в провінції Неукен і Місьйонес.
У результаті снігопаду в Чилі загинула людина (відео)
Ще п'ятеро жителів Мар-дель-Плата, Рафаели, Хунін-де-лос-Андес, Ла-Плати і Кордоби отруїлися чадним газом, користуючись печами, передає "РИА Новости" з посиланням на місцеві ЗМІ.
Морози в Аргентині вдарили минулого тижня. Так, у місті Сан-Карлос-де-Барілоче був встановлений абсолютний рекорд для цього населеного пункту — позначка термометра опустилася до 25,4 градусів морозу.
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