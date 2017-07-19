У Каліфорнії через лісову пожежу евакуювали 5 тисяч людей (відео)

5 тис. жителів штату Каліфорнії (США) були змушені покинути свої будинки через лісові пожежі.

Ілюстрація / Reuters

На даний момент масштабна лісова пожежа знищила вісім будівель, передає Reuters.

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Пожежа спалахнула 16 липня і з того часу охопила понад 10 тис. га лісу. Так, у невеликому містечку Маріпоса свої будинки залишили 2 тис. осіб. Загалом у штаті евакуювали близько 5 тис. місцевих жителів.

Губернатор Каліфорнії Джеррі Браун оголосив надзвичайний стан у регіоні.

Нагадаємо, вздовж узбережжя Адріатичного моря на півдні Хорватії з 16 липня почали поширюватися лісові пожежі.