У Каліфорнії через лісову пожежу евакуювали 5 тисяч людей (відео)
5 тис. жителів штату Каліфорнії (США) були змушені покинути свої будинки через лісові пожежі.
На даний момент масштабна лісова пожежа знищила вісім будівель, передає Reuters.
На Херсонщині горіло 19,5 га лісу
Пожежа спалахнула 16 липня і з того часу охопила понад 10 тис. га лісу. Так, у невеликому містечку Маріпоса свої будинки залишили 2 тис. осіб. Загалом у штаті евакуювали близько 5 тис. місцевих жителів.
Губернатор Каліфорнії Джеррі Браун оголосив надзвичайний стан у регіоні.
Приголомшливе відео пожеж в Каліфорнії рятувальники показали
Нагадаємо, вздовж узбережжя Адріатичного моря на півдні Хорватії з 16 липня почали поширюватися лісові пожежі.
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