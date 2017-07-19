У Каліфорнії через лісову пожежу евакуювали 5 тисяч людей (відео)

12:30, 19 липня 2017
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5 тис. жителів штату Каліфорнії (США) були змушені покинути свої будинки через лісові пожежі.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

На даний момент масштабна лісова пожежа знищила вісім будівель, передає Reuters.

На Херсонщині горіло 19,5 га лісу

Пожежа спалахнула 16 липня і з того часу охопила понад 10 тис. га лісу. Так, у невеликому містечку Маріпоса свої будинки залишили 2 тис. осіб. Загалом у штаті евакуювали близько 5 тис. місцевих жителів.

Губернатор Каліфорнії Джеррі Браун оголосив надзвичайний стан у регіоні.

Нагадаємо, вздовж узбережжя Адріатичного моря на півдні Хорватії з 16 липня почали поширюватися лісові пожежі.

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