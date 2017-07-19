В Японії стався потужний землетрус

13:23, 19 липня 2017
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У середу, 19 липня, в Японії стався землетрус магнітудою 5,2.

В Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

У Перу стався землетрус магнітудою 6,4

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в районі островів Рюкю. Осередок землетрусу залягав на глибині 99,4 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у районі Алеутських островів 18 липня стався землетрус магнітудою 7,0. Жителів села Нікольське на острові Берінга попередили про загрозу цунамі після землетрусу. Пізніше загроза цунамі була знята.

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