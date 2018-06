Повінь затопила кілька населених пунктів на півдні Великобританії (відео)

Вулиці перетворилися на гірські потоки. Особливо складна ситуація в місті Коверек, де двох осіб довелося знімати з даху, йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте також У результаті повені в Афганістані загинули 17 осіб

За словами місцевих жителів, дощ лив з такою силою і так голосно тарабанив по будівлям, що неможливо було почути хоч щось інше і навіть зателефонувати рятувальникам.

@BBCCornwall Live from Coverack. A disaster for this beautiful Cornish village. pic.twitter.com/WaekB1YdWi