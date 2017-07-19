Повінь затопила кілька населених пунктів на півдні Великобританії (відео)

14:31, 19 липня 2017
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Через сильні дощі на півдні Великобританії виявилися затопленими кілька населених пунктів.

Повінь у Британії / twitter.com @lizardpeninsula
Повінь у Британії / twitter.com @lizardpeninsula

Вулиці перетворилися на гірські потоки. Особливо складна ситуація в місті Коверек, де двох осіб довелося знімати з даху, йдеться в сюжеті ТСН.

У результаті повені в Афганістані загинули 17 осіб

За словами місцевих жителів, дощ лив з такою силою і так голосно тарабанив по будівлям, що неможливо було почути хоч щось інше і навіть зателефонувати рятувальникам.

Нагадаємо, сильний дощ призвів до повеней у Стамбулі (Туреччина). Злива затопила автомобільні дороги і кілька станцій метро, що паралізувало рух у місті.

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