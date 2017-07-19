Надзвичайники показали, як українська авіація допомагає гасити масштабні лісові пожежі в Чорногорії (відео)
Український літак прибув до міста Тіват.
Українська авіація надає допомогу у гасінні лісових пожеж у Чорногорії. Для надання допомоги пожежний літак Ан-32П ДСНС прибув до міста Тіват 18 липня, передає прес-служба МВС.
Робота авіації здійснюється поблизу м. Тіват, що на півдні Чорногорії з 7 години ранку за київським часом.
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Станом на 10 годину 19 липня авіацією ДСНС здійснено 4 скиди (32 т води).
Як повідомляв УНІАН раніше, у Чорногорії вогонь наблизився до курортного міста Тіват. З узбережжя країни евакуювали туристів, пожежникам вдається контролювати полум'я, інформації про постраждалих наразі не надходило.
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