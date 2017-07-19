Надзвичайники показали, як українська авіація допомагає гасити масштабні лісові пожежі в Чорногорії (відео)

Український літак прибув до міста Тіват.

Роботу українська авіація почала сьогодні вранці / фото mvs.gov.ua

Українська авіація надає допомогу у гасінні лісових пожеж у Чорногорії. Для надання допомоги пожежний літак Ан-32П ДСНС прибув до міста Тіват 18 липня, передає прес-служба МВС.

Робота авіації здійснюється поблизу м. Тіват, що на півдні Чорногорії з 7 години ранку за київським часом.

Читайте також У Каліфорнії через лісову пожежу евакуювали 5 тисяч людей (відео)

Станом на 10 годину 19 липня авіацією ДСНС здійснено 4 скиди (32 т води).

Як повідомляв УНІАН раніше, у Чорногорії вогонь наблизився до курортного міста Тіват. З узбережжя країни евакуювали туристів, пожежникам вдається контролювати полум'я, інформації про постраждалих наразі не надходило.