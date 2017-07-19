Жертвами повені на заході Індії стали дев'ять осіб

Індійський штат Гуджарат постраждав від сильної повені.

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У деяких районах штату за добу випало понад 300 мм опадів. При цьому середня кількість опадів в Гуджарат за цілий липень становить 240 мм, передає Floodlist.

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За повідомленнями місцевої влади, жертвами повені стали дев'ять осіб.

За останні три дні рятувальникам і військовим вдалося врятувати близько 400 осіб. Сотні людей були евакуйовані до безпечних місць подалі від річок і дамб.

Нагадаємо, через сильні дощі на півдні Великобританії виявилися затопленими кілька населених пунктів.