На Україну насувається спека: завтра синоптики обіцяють до +32° (відеопрогноз)

16:30, 19 липня 2017
1018
0

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 20 липня, в Україні практично без опадів, на півдні до +32°.

В Україні завтра буде спекотно / УНІАН
В Україні завтра буде спекотно / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +30°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +32°.

Синоптики дали прогноз на серпень: від спекотного початку до передосінньої прохолоди

На заході України у четвер без опадів. Вдень до +31°.

У північних областях хмарно з проясненнями, у Чернігівській області очікується гроза. Температура до +30°. У центрі України практично без опадів, температура вдень до +29°.

За народним прогнозом, 20 липня — Євдокії. Йдуть дощі - псується сіно.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз) В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз)
В Україні зберігається пожежна небезпека В Україні зберігається пожежна небезпека
На заході України оголосили штормове попередження На заході України оголосили штормове попередження
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +27° (карта) В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +27° (карта)
Синоптик попередила про наближення циклону: дощі і грози охоплять декілька регіонів країни Синоптик попередила про наближення циклону: дощі і грози охоплять декілька регіонів країни
Прогноз погоди: 11 червня Україну накриє циклон з грозовими дощами (карта) Прогноз погоди: 11 червня Україну накриє циклон з грозовими дощами (карта)
Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
81 %
751 мм
3.9 м/с
96 %
Стрічка новин