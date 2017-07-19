На Україну насувається спека: завтра синоптики обіцяють до +32° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 20 липня, в Україні практично без опадів, на півдні до +32°.

В Україні завтра буде спекотно / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +30°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +32°.

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На заході України у четвер без опадів. Вдень до +31°.

У північних областях хмарно з проясненнями, у Чернігівській області очікується гроза. Температура до +30°. У центрі України практично без опадів, температура вдень до +29°.

За народним прогнозом, 20 липня — Євдокії. Йдуть дощі - псується сіно.

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