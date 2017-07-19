Завтра у Києві без опадів, вдень до +30°

17:00, 19 липня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 20 липня у столиці без опадів, вдень до +30°.

У Києві завтра буде спекотно / focus.ua
У Києві завтра буде спекотно / focus.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +30°, ввечері - до +23°. Вітер південно-східний та південно-західний, до 2.5 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 05:08, а зайде о 20:59.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 20 липня, в Україні практично без опадів, на півдні до +32°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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