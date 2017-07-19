Захід України накрили грози - синоптик (карта)

У середу ввечері, 19 липня, західні області України накрили грози.

Синоптики попереджали про грози на заході України / фото УНІАН

"Грози вечірні спостерігаються на заході України", - пише на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

facebook.com/tala.didenko

У свою чергу, Укргідрометцентр прогнозував, що 19 липня у Карпатському регіоні місцями пройде невеликий короткочасний дощ, гроза.

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Гідрометцентр попереджав про грози на заході / facebook.com/ukrgmc.official

Як повідомляла Погода УНІАН, у четвер, 20 липня, в Україні практично без опадів, на півдні очікується до +32°.

На сході без опадів, температура вдень до +30°. На заході України у четвер без опадів. Вдень до +31°. У північних областях хмарно з проясненнями, у Чернігівській області очікується гроза. Температура до +30°. У центрі України практично без опадів, температура вдень до +29°.