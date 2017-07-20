В Україні сьогодні буде спекотно, на заході пройдуть дощі (карта)

08:00, 20 липня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 20 липня в Україні практично без опадів, на півдні до +32°.

В Україні сьогодні буде спекотно / УНІАН
В Україні сьогодні буде спекотно / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +30°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +32°.

На заході України в четвер пройдуть дощі, місцями з грозами. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій і Львівській областях - до +31°.

У північних областях хмарно з проясненнями, у Чернігівській області очікується гроза. Температура до +30°. У центрі України практично без опадів, температура вдень до +29°.

Прогноз на 20 липня / УНІАН
Прогноз на 20 липня / УНІАН

За народним прогнозом, 20 липня — Євдокії. Йдуть дощі - псується сіно.

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