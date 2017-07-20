У Києві сьогодні без опадів, вдень до +29°

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 20 липня, у столиці без опадів, вдень до +29°.

Сьогодні в Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +29°, ввечері - до +25°. Вітер мінлвий, до 3.7 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:08, а зайде о 20:59.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня в Україні практично без опадів, на півдні до +32°.

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