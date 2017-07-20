У Києві сьогодні без опадів, вдень до +29°
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 20 липня, у столиці без опадів, вдень до +29°.
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +29°, ввечері - до +25°. Вітер мінлвий, до 3.7 м/с.
На Херсонщині горіло 19,5 га лісу
Сонце в столиці зійшло у 05:08, а зайде о 20:59.
Як повідомляв УНІАН, 20 липня в Україні практично без опадів, на півдні до +32°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +17°
-
Дніпро+25°... +13°
-
Донецьк+24°... +10°
-
Житомир+28°... +17°
-
Запоріжжя+25°... +13°
-
Івано-Франківськ+29°... +15°
-
Київ+27°... +17°
-
Кіровоград+27°... +16°
-
Луганськ+23°... +9°
-
Луцьк+27°... +17°
-
Львів+27°... +16°
-
Миколаїв+29°... +17°
-
Одеса+28°... +18°
-
Полтава+24°... +14°
-
Рівне+28°... +17°
-
Сімферополь+27°... +12°
-
Суми+23°... +12°
-
Тернопіль+26°... +16°
-
Харків+24°... +12°
-
Херсон+29°... +16°
-
Хмельницький+25°... +16°
-
Черкаси+25°... +16°
-
Чернігів+26°... +15°
-
Чернівці+29°... +18°
Віргінія, США
+ 18 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +18 °
Вологість: 81 %
Тиск: 751 мм
Вітер: 3.9 м/с
Ймовірність опадів: 96 %
Схід: 05:43
Захід 20:35
Видимість: 14 км
Фаза місяця:
Стрічка новин