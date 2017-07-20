У четвер, 20 липня, в Івано-Франківській області очікується погіршення погодних умов.

В Івано-Франківській області оголосили штормове попередження / УНІАН

Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

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Так, 20 липня в Івано-Франківську та області очікуються грози, місцями град. У зв'язку з цим у регіоні оголошено штормове попередження.

Раніше повідомлялося, що на заході України в четвер пройдуть дощі, місцями з грозами. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій і Львівській областях - до +31°.