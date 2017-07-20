У Миколаївській області напружена ситуація з природними пожежами - ДСНС

На Миколаївщині спалахнуло декілька природних пожеж.

На Миколаївщині горять природні пожежі / ДСНС

У середу, 19 липня, рятувальники гасили пожежу у Вітовському районі (с. Коларівка). Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Також на Херсонському шосе горіла лісопосадка орієнтовною площею 2 Га. У Вітовському районі в с. Мішково-Погорелово горіло сміття та суха трава на орієнтовній площі 500 кв.м.

Рятувальники закликають громадян робити усе, аби не допустити пожеж на відкритих територіях, дотримуватися правил пожежної безпеки.

Нагадаємо, 17 липня на території Новокаховського лісництва виникла пожежа лісових насаджень на площі 2 га.