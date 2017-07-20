У Миколаївській області напружена ситуація з природними пожежами - ДСНС
На Миколаївщині спалахнуло декілька природних пожеж.
У середу, 19 липня, рятувальники гасили пожежу у Вітовському районі (с. Коларівка). Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
У Каліфорнії через лісову пожежу евакуювали 5 тисяч людей (відео)
Також на Херсонському шосе горіла лісопосадка орієнтовною площею 2 Га. У Вітовському районі в с. Мішково-Погорелово горіло сміття та суха трава на орієнтовній площі 500 кв.м.
Рятувальники закликають громадян робити усе, аби не допустити пожеж на відкритих територіях, дотримуватися правил пожежної безпеки.
Нагадаємо, 17 липня на території Новокаховського лісництва виникла пожежа лісових насаджень на площі 2 га.
Читайте також
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, до багатьох областей повернеться спека (карта)
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +17°
-
Дніпро+25°... +13°
-
Донецьк+24°... +10°
-
Житомир+28°... +17°
-
Запоріжжя+25°... +13°
-
Івано-Франківськ+29°... +15°
-
Київ+27°... +17°
-
Кіровоград+27°... +16°
-
Луганськ+23°... +9°
-
Луцьк+27°... +17°
-
Львів+27°... +16°
-
Миколаїв+29°... +17°
-
Одеса+28°... +18°
-
Полтава+24°... +14°
-
Рівне+28°... +17°
-
Сімферополь+27°... +12°
-
Суми+23°... +12°
-
Тернопіль+26°... +16°
-
Харків+24°... +12°
-
Херсон+29°... +16°
-
Хмельницький+25°... +16°
-
Черкаси+25°... +16°
-
Чернігів+26°... +15°
-
Чернівці+29°... +18°
Віргінія, США
+ 18 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +18 °
Вологість: 81 %
Тиск: 751 мм
Вітер: 3.9 м/с
Ймовірність опадів: 96 %
Схід: 05:43
Захід 20:35
Видимість: 14 км
Фаза місяця:
Стрічка новин