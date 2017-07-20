У Миколаївській області напружена ситуація з природними пожежами - ДСНС

10:27, 20 липня 2017
766
0

На Миколаївщині спалахнуло декілька природних пожеж.

На Миколаївщині горять природні пожежі / ДСНС
На Миколаївщині горять природні пожежі / ДСНС

У середу, 19 липня, рятувальники гасили пожежу у Вітовському районі (с. Коларівка). Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У Каліфорнії через лісову пожежу евакуювали 5 тисяч людей (відео)

Також на Херсонському шосе горіла лісопосадка орієнтовною площею 2 Га. У Вітовському районі в с. Мішково-Погорелово горіло сміття та суха трава на орієнтовній площі 500 кв.м.

Рятувальники закликають громадян робити усе, аби не допустити пожеж на відкритих територіях, дотримуватися правил пожежної безпеки.

Нагадаємо, 17 липня на території Новокаховського лісництва виникла пожежа лісових насаджень на площі 2 га.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз) В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз)
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках України Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках України
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, до багатьох областей повернеться спека (карта) Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, до багатьох областей повернеться спека (карта)
П'ятеро осіб стали жертвами тайфуну в Китаї П'ятеро осіб стали жертвами тайфуну в Китаї
На заході України оголосили штормове попередження На заході України оголосили штормове попередження
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +27° (карта) В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +27° (карта)
Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
81 %
751 мм
3.9 м/с
96 %
Стрічка новин