Біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 5,6

11:33, 20 липня 2017
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У четвер, 20 липня, біля берегів префектури Фукусіма в регіоні Тохоку на японському острові Хонсю стався землетрус магнітудою 5,6.

В Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Попередження про загрозу цунамі не оголошувалося, повідомляє Xinhua з посиланням на Метеорологічне управління Японії.

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Підземні поштовхи були зафіксовані в 09:11 за місцевим часом. Епіцентр землетрусу знаходився в точці з координатами 37,3 градуса північної широти і 141,6 градуса східної довготи.

Епіцентр землетрусу залягав на глибині 40 км у Тихому океані. Відзначається, що підземні поштовхи були відчутні в регіоні Тохоку і в східній частині країни.

Метеорологічне управління не оголошувало загрози цунамі. На АЕС "Фукусіма Даїчі" аномальних наслідків удару стихії не виявлено.

Нагадаємо, у вівторок, 18 липня, у Перу стався землетрус магнітудою 6,4.

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