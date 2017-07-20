У Росії горить 100 га лісу

12:32, 20 липня 2017
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На території Ямало-Ненецького автономного округу (РФ) діють чотири природні пожежі на площі близько 100 гектарів

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Загрози населеним пунктам на даний момент немає, передає "РИА Новости" з посиланням на регіональний департамент цивільного захисту.

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"Сьогодні, 20 липня, на Ямалі діє чотири природних пожежі на площі 97,4 гектара, з них три - виникли за останню добу... Найбільша з них - 80 гектарів - відбувається в Шуришкарському районі", - йдеться в повідомленні.

19 липня повідомлялося про три лісові пожежі на площі 18 гектарів. Місцева влада регіону ввела обмеження на перебування громадян на території Ямальського і Надимського лісництв, а також на в'їзд транспортних засобів.

Нагадаємо, на Миколаївщині виникло кілька природних пожеж.

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