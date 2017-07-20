У Нігері жертвами повені стали 23 людини

13:33, 20 липня 2017
747
0

23 людини загинули, майже 20 тисяч людей постраждали в результаті повені в Нігері.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

З червня цього року в країні йдуть зливові дощі, які призвели до повеней у багатьох районах, передає Xinhua з посиланням на представництво Управління з координації гуманітарної діяльності ООН в Нігері.

Повінь затопила кілька населених пунктів на півдні Великобританії (відео)

Найсильніше від лиха постраждала столиця країни Ніамей на заході країни. Стихія зруйнувала понад 2400 будинків, близько 20 тисяч людей постраждали від стихії.

Уряд Нігера негайно перекинув до постраждалих районів продукти харчування і необхідні вантажі.

Нагадаємо, індійський штат Гуджарат постраждав від сильної повені.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27° У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27°
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, до багатьох областей повернеться спека (карта) Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, до багатьох областей повернеться спека (карта)
П'ятеро осіб стали жертвами тайфуну в Китаї П'ятеро осіб стали жертвами тайфуну в Китаї
На заході України оголосили штормове попередження На заході України оголосили штормове попередження
Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +26° Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +26°
Синоптик попередила про наближення циклону: дощі і грози охоплять декілька регіонів країни Синоптик попередила про наближення циклону: дощі і грози охоплять декілька регіонів країни
У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото) У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
81 %
751 мм
3.9 м/с
96 %
Стрічка новин