У Нігері жертвами повені стали 23 людини

23 людини загинули, майже 20 тисяч людей постраждали в результаті повені в Нігері.

Ілюстрація / Reuters

З червня цього року в країні йдуть зливові дощі, які призвели до повеней у багатьох районах, передає Xinhua з посиланням на представництво Управління з координації гуманітарної діяльності ООН в Нігері.

Читайте також Повінь затопила кілька населених пунктів на півдні Великобританії (відео)

Найсильніше від лиха постраждала столиця країни Ніамей на заході країни. Стихія зруйнувала понад 2400 будинків, близько 20 тисяч людей постраждали від стихії.

Уряд Нігера негайно перекинув до постраждалих районів продукти харчування і необхідні вантажі.

Нагадаємо, індійський штат Гуджарат постраждав від сильної повені.